Urania open tijdens de Zonnekijkdag op zondag 1 juli

Op 1 juli kan je in heel Vlaanderen terecht om naar de zon te kijken. Met speciale apparatuur kan het felle zonlicht voldoende getemperd worden. Zo kan je op een veilige manier het oppervlak van de zon waarnemen. Bekijk het zonneoppervlak en al zijn details van dichtbij en ontdek zelf hoe actief de zon wel is!

Tijdens deze zonnekijkdag zetten alle kleine en grote Vlaamse sterrenwachten hun deuren open in het kader van de Zonnekijkdag. Kijklustigen kunnen dan bij mooi weer door verschillende telescopen veilig komen kijken naar de zon. Volkssterrenwacht Urania uit Hove is geopend van 10 tot 17 uur. In de observatietoren kan men gaan kijken door de grote 40 cm telescoop.

Om 14 uur is er een voordracht door Urania-lesgever Walter De Raedt over "De Zon". Tijdens deze lezing van 1 uur komen volgende onderwerpen over de zon aan bod: warmteproductie, plaats in het zonnestelsel, fysische beschrijving en opbouw, waarnemingsgeschiedenis en waarnemen in verschillende golflengtes.

Op de parking zullen verschillende zonnekijkers staan waardoor je zowel zonnevlekken als zonnevlammen kan zien. In het auditorium van de sterrenwacht geven de medewerkers uitleg over de zon en de werking van een telescoop, ook de Astroshop is open en men kan zich verfrissen bij een drankje in de Astrobar. De toegang is volledig gratis. Ingeval van bewolking is er een vervangprogramma voorzien.

We voorzien elk uur een voorstelling in ons Zeiss Planetarium tijdens de zonnekijkdag. Je maakt kennis met de zomersterrenhemel. De toegang bedraagt 5 euro. Volkssterrenwacht Urania is geopend zondag 1 juli van 10u tot 17u. Meer info via www.urania.be, of info@urania.be. Urania is gelegen in de Jozef Mattheessensstraat 60, 2540 Hove. Tel: 03.455.24.93.