Urania organiseert drie activiteiten tijdens de totale maansverduistering

Op vrijdagavond 27 juli 2018 is er in ons land een totale maansverduistering te zien bij maansopkomst. Het indrukwekkende verschijnsel is pas zichtbaar vanaf 21u30 als de maan opkomt. Dan zit onze satelliet echter al mooi in de schaduw van de aarde, om pas weer helemaal tevoorschijn te komen rond 00u19.

Op onze speciale website http://www.eclipsen.be kom je alles te weten over maansverduisteringen in het algemeen en deze maaneclips in het bijzonder. Hieronder een overzicht van de drie activiteiten die we tijdens de totale maansverduistering gaan organiseren.

1) Maansverduisterings-cruises:

Vanop de Schelde zal de verduistering mooi te zien zijn boven de Antwerpse skyline. Flandria en Urania slaan daarom de handen weer in mekaar voor een uniek maansverduisteringsevenement: een astronomische cruise mét een verduisterde maan als kers op de taart. Om 20u30 worden de trossen losgegooid aan het Steenplein, terugkeer is voorzien omstreeks 23u15. Je hebt keuze uit 2 boten: De Festina Lente (maansverduisteringsvaart) en de Flandria 24 (VIP-maansverduisteringsvaart).

Meer info over de maansverduisterings-cruises en aankoop tickets via www.urania.be

2) Maansverduistering vanop het MAS-dakterras:

Bij mooi weer organiseert Volkssterrenwacht Urania een gratis kijkavond op het dakterras van het MAS (Museum aan de Stroom) te Antwerpen. Vanaf het dakterras heb je een schitterend uitzicht over Antwerpen, de (lichtjes van de) Schelde en de haven. Vanaf 21u30 zijn de Urania-medewerkers paraat en geven je uitleg over de maansverduistering. En natuurlijk kan je het bekijken door onze telescopen!

Lees op vrijdagochtend 27/7 op de website van Urania of via de Urania Facebookpagina (@volkssterrenwachtUrania) of het evenement al dan niet doorgaat ivm de weersvoorspellingen.

3) Maansverduistering bij Urania in Hove:

Urania is die avond geopend voor het publiek, en de toegang is gratis! Kom langs en bewonder bij helder weer de verduisterde maan door onze telescopen. Tijdens een korte didactische voorstelling verneem je alles over het onstaan van maansverduisteringen. Werken de weergoden tegen? Dan hopen we je toch een live-stream van de maansverduistering te kunnen tonen! Bovendien zijn er die avond om 20u00, 20u30 en 21u00 ook planetariumvoorstellingen (toegangsprijs: 5 euro, tickets te koop aan het onthaal).

Meer info via www.urania.be, of info@urania.be. Urania is gelegen in de Jozef Mattheessensstraat 60, 2540 Hove, tel 03.455.24.93.

