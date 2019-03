Urbain Spaenhoven weg bij Lierse Kempenzonen

Uit de eerste amateurliga is er opmerkelijk nieuws over Lierse Kempenzonen. Want Urbain Spaenhoven is daar niet langer aan het werk.

Spaenhoven stapte in de loop van dit seizoen samen met Dave De Herdt over van Rupel Boom naar Lierse Kempenzonen. Het duo moet de ambitieuze Pallieters naar 1B leiden. Maar de club dreigt problemen met licentie te krijgen. En die problemen draaien rond de rol van Urbain Spaenhoven. Officieel is hij enkel veldtrainer en is Dave De herdt de hoofdcoach. Maar de licentiecommissie gelooft niet dat de rol van de 61-jarige Spaenhoven zo beperkt is. Om de licentie van de club niet in gevaar te brengen, besliste Spaenhoven om op te stappen bij Lierse Kempenzonen.