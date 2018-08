Urban Memorial Van Damme: polsstokspringen op het water aan het MAS

Antwerp tegen Club Brugge, dé topper in de Jupiler Pro League vanmiddag, leek op een scorenloze match af te stevenen. De wedstrijd zat erg lang op slot. Diep in de tweede helft kwamen de Bruggelingen prikte voor. Maar Antwerp prikte in de slotfase toch nog tegen. En pakte zo alsnog een punt in een kolkende Bosuil.