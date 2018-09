Urban Sports veroveren Antwerpen

Antwerpen maakt zich op voor een weekend vol urban sports op zaterdag 22 en zondag 23 september. Het publiek kan in de Antwerpse binnenstad en Park Spoor Noord gratis komen kijken naar een internationaal skateboardtoernooi, de World Cup Trial Bike, de finales van de Beker van België BMX, de World Cup City Mountainbike en het kampioenschap streethockey. De toegang tot al deze sportevenementen is gratis.

In de Antwerpse binnenstad kan het publiek de spectaculaire tricks zien van nationale en internationale skaters tijdens de Nokia Antwerp Skate Contest aan de Jordaenskaai. De World Cup Trial Bike, met waanzinnige fietsstunts op een speciaal aangelegd hindernissenparcours, vindt plaats op de Grote Markt. In Park Spoor Noord kan het publiek komen genieten van nog meer spektakel met de finales van de Beker van België BMX, de World Cup City Mountainbike en de eerste editie van het kampioenschap streethockey.

Nokia Antwerp Skate Contest

Deze skateboardwedstrijd is dit jaar reeds aan zijn twaalfde editie toe, waarmee het de derde langstlopende competitie in Europa is. Nationale en internationale professionele skaters nemen deel aan de competitie, gespreid over twee dagen. De Fransman Aurelien Giraud, winnaar van de vorige editie, is ook dit jaar aanwezig om zijn titel te verdedigen. Het prijzengeld voor het volledige weekend bedraagt 10.000 euro, met een extra 3.000 euro voor de tricks-for-cashwedstrijd op zaterdagavond in de skatebowl van Park Spoor Noord. Op zaterdag is er ook een demo- en signeersessie van het internationale Primitive Skateboarding Team, met gratis posters.

UCI World Cup Trial Bike

Antwerpen ontvangt ook dit jaar weer de beste trialbike-atleten ter wereld. Op de Grote Markt halen ze met hun trialfiets de meest waanzinnige sprongen uit op het speciaal aangelegde hindernissenparcours met rotsblokken, boomstammen en steile hellingen. De bedoeling is om zo snel mogelijk, en zonder een voet op de grond te zetten, het parcours af te leggen. Ook onze nationale trots en negenvoudig wereldkampioen Kenny Belaey is opnieuw van de partij om de toeschouwers te verbazen met zijn talent op de trialfiets.

Beker van België BMX – Park en Flatland

Antwerpen wordt op 23 september de laatste van vier stops in de eerste editie van de Beker van België BMX. Wie zondagavond het meeste punten heeft verzameld tijdens de verschillende stops, mag de beker naar huis nemen.

In de BMX Park-discipline (stunts uitvoeren met de BMX in een skatepark) zijn er zeker een aantal rijders om in de gaten te houden. Kenneth Tancré – achtvoudig Belgisch kampioen zakt af naar Antwerpen. Hij is onze grootste kanshebber voor deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in de BMX Park-discipline. En wat te denken van opkomend supertalent Gilles Theys: hij kroonde zich enkele weken geleden op 14-jarige leeftijd tot Belgisch kampioen, net voor Kenneth Tancré.

Alle elementen zijn dus aanwezig voor een pittig en spectaculair duel in het skatepark van Park Spoor Noord. Er wordt gereden in vier categorieën: elite (pro), amateur open (alle leeftijden), -15j en dames.

In de Flatland-discipline, waar de deelnemers hun beste tricks moeten uitvoeren op een platform van 10 bij 10 meter, is het uitkijken naar de strijd tussen de nummers 1 en 2 van dit moment: Gilles Van de Sompel en Barre Neirynck.

Iedereen met een BMX is vrij om deel te nemen. Inschrijven kan ter plaatse en kost 5 euro voor een dag verzekering. De wedstrijd bekijken en deelnemers aanmoedigen is gratis.

UCI World Cup City Mountainbike

Op zondag 23 september kunnen de mountainbike-liefhebbers terecht in Park Spoor Noord voor de World Cup City Mountainbike. Op een kort, maar snel en spectaculair parcours racen de deelnemers voor de titel in deze Antwerpse editie van de World Cup City Mountainbike.

Kampioenschap streethockey

In Park Spoor Noord wordt op zondag 23 september beslist wie streethockeykampioen wordt in de leeftijdscategorie U14 en U16.

Streethockey is een nieuwe en nog snellere variant van het veldhockey. Het wordt 3x3 gespeeld op een klein hockeyterrein met boarding. Streethockey draait om snelheid, skills, tricks en veel plezier. De aanwezige streethockey-dj naast het terrein zorgt voor de nodige sfeer. Tussendoor kunnen kinderen ook deelnemen aan initiaties streethockey.

