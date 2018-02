Urban Trail door Zuiderpershuis en Grand Café Horta

Antwerp heeft vanmiddag twee nieuwe aanwinsten voorgesteld. Het gaat om twee middenvelders: de Bosniër Tino Susic en de Kameroener Sébastien Siani. Vooral die laatste is wel een opmerkelijke transfer. Siani was als kapitein een absolute sterkhouder. Hij speelde de voorbije seizoenen ook een sleutelrol in het succes van de Kustploeg. Maar Siani was op zijn 31ste toe aan een nieuwe uitdaging. En ook met Antwerp hoopt hij te kunnen deelnemen aan Play-off 1