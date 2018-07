Urbee zoekt locaties om elektrische deelfietsen uit te rollen in Antwerpen

Urbee, aanbieder van elektrische deelfietsen, wil zijn systeem ook in Antwerpen uitrollen. Eigen aan het deelsysteem is dat de fietsen niet op openbaar domein geplaatst worden, maar op privéterrein. Daarom doet Urbee nu een oproep naar bedrijven, vastgoedbeheerders en -ontwikkelaars die interesse hebben om een Urbee-station met elektrische deelfietsen te plaatsen. Meedoen kan al vanaf 4 elektrische fietsen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 30 juli via de website aanmelden. Als er genoeg inschrijvingen zijn om een netwerk van 200 elektrische fietsen op verschillende locaties in Antwerpen uit te bouwen, wordt Urbee uitgerold in Antwerpen.

Stations met elektrische fietsen van Urbee worden op een plek geplaatst op het privéterrein van bedrijven, vastgoedobjecten of appartementsgebouwen. Door op eigen domein e-bikestations te plaatsen, kunnen zij een extra service aanbieden aan hun werknemers, huurders en bezoekers. Urbee heeft de wens om een publiek deelsysteem te zijn, waarbij de elektrische deelfietsen voor iedereen beschikbaar zijn, dus ook voor inwoners en bezoekers van de stad. In gevallen waar het privéterrein niet publiek toegankelijk is en er genoeg vraag is naar het gebruik, kunnen de elektrische fietsen ook besloten worden aangeboden.

Inschrijven tot 30 juli

Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 30 juli aanmelden voor de plaatsing van een e-bikestation voor minimaal 4 elektrische fietsen via de website van Urbee: www.urbee.nl/nl/antwerpen. Als er genoeg inschrijvingen zijn om een netwerk van 200 elektrische fietsen op verschillende locaties in Antwerpen uit te bouwen, wordt Urbee uitgerold in Antwerpen.

Urbee biedt 2 opties om de e-bikes te stationeren (inclusief handige oplaadinfrastructuur): fietsenrekken indien de locatie al over een overdekte stalling beschikt en volledige boxen met afdak. Het beheer ligt volledig bij Urbee. Zij regelen de reserveringen, afrekeningen, klantenservice en het onderhoud. Meer informatie over deze oplossingen is te vinden op de website van deze actie.

“Urbee zou een mooie toevoeging zijn aan het huidige mobiliteitsaanbod in Antwerpen. We hopen op veel aanmeldingen en streven ernaar een vast netwerk te verspreiden over de verschillende stadsdelen”, vertelt Erik de Winter van Urbee.

Hoe werkt het?

Gebruikers reserveren een e-bike via de Urbee-app en openen het slimme slot met de ontvangen reserveringscode. Er zijn verschillende tariefformules mogelijk, zowel abonnementen als uur- en dagtarieven. Met een voordelig abonnement zijn de kosten voor gebruik 1 euro per uur en 7,50 euro per dag. Zonder abonnement kunnen gebruikers de elektrische fietsen van Urbee gebruiken vanaf 2 euro per uur en 15 euro per dag. De elektrische fietsen moeten telkens naar dezelfde locatie teruggebracht worden als waar ze ontleend zijn.

Over Urbee

De e-bike van Urbee werd vorig jaar gelanceerd in Amsterdam als alternatief voor de auto. Urbee spoort automobilisten aan om de wagen te laten staan en de elektrische fiets te nemen voor woon-werkverkeer, dienstverplaatsingen en als ‘last mile’-oplossing. Ook in Amsterdam werkte Urbee hiervoor samen met bedrijven, business centra en co-working kantoren voor het stallen van de fietsen.

Urbee is partner van Slim naar Antwerpen binnen de Marktplaats voor mobiliteit.

(foto © Urbee)