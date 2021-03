Uur file op E313 door vrachtwagen in de gracht in Ranst

Op de E313 richting Antwerpen moet het verkeer vanochtend rekening houden met wachttijden die oplopen tot meer dan een uur na een ongeval met een vrachtwagen ter hoogte van Ranst. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

De vrachtwagen belandde op een of andere manier in de gracht en de takeling blijkt een complexe klus. Sinds 7 uur zijn op de E313 richting Antwerpen de busstrook en de rechterrijstrook afgesloten. Het Verkeerscentrum raadt het verkeer over langere afstand vanuit Hasselt richting Gent aan om via Brussel om te rijden. Vanuit Eindhoven is de E19 via Breda een alternatief.

(foto GvA)