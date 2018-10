Uurtje langer slapen

Vannacht wordt de klok weer teruggedraaid. Om 3 uur wordt het opnieuw 2 uur en zodoende slapen we een uurtje langer. Dat betekent het einde van het zomeruur.

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de wintertijd in. De zomertijd, waarbij we dan een uurtje vroeger opstaan, is dan voorbij.

De Vlaamse regering wil een jaar uitstel voor de keuze tussen zomer- of wintertijd. Dat staat in een standpunt dat vrijdag werd goedgekeurd door de ministerraad. Het lijkt de regering weinig realistisch om nog voor de Europese verkiezingen in mei 2019 overeenstemming te bereiken.

(foto : Pixabay)