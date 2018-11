Uw gebruikte PET-flessen kunnen u geld opbrengen. Want donderdag opent de Statiegeld Store.

Die vind je in de Groendalstraat in Antwerpen, vlakbij de Meir. Als je daar je gebruikte PET-flessen komt binnenbrengen, krijg je 1 euro. Maar het hoofddoel is toch om de discussie rond het invoeren van statiegeld voor plastic een duwtje in de rug te geven. De Statiegeld Store is een initiatief van Ecover, bekend van de schoonmaakmiddelen. Vanaf donderdag tot en met zaterdag kan er u terecht.