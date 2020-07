Uw kantoor of showroom in de Nationale Bank? Het kan vanaf nu

Vanaf nu kan je je eigen kantoor of showroom huren in het gebouw van de vroegere Nationale Bank op de Frankrijklei.

Vanaf heden worden de binnenruimtes van dit statige monumentale gebouw van de Nationale Bank gerenoveerd aangeboden. De invulling biedt een waaier aan mogelijkheden: klassevolle kantoor- en/of ontvangstruimte, imposante showroom, ... Uw bedrijf kunnen linken aan dit gebouw tilt uw zaak naar een hoger niveau, daarbij is ook de ligging/bereikbaarheid ideaal dankzij de vernieuwde Leien, de Mechelsesteenweg en een vlotte verbinding met de kaaien.

Het in 1872 door architect Hendrik Beyaert ontworpen gebouw op de Frankrijlei is reeds decennia lang een icoon in het stadsbeeld. U kent het gebouw ongetwijfeld als “De Nationale Bank van Antwerpen”, wat dan ook meteen weggeeft welke belangrijke instelling zich hier decennia lang vestigde.

Het complex werd uiteindelijk voltooid in 1878, met als resultaat een monumentaal bouwwerk in eclectische stijl. Zowel op nationaal als op provinciaal vlak springt de bijbank in Antwerpen er uit door zijn architecturale proporties en uitstraling.

Informatie over dit project bij advieskantoor voor bedrijfsvastgoed Anker 18 in de Napelsstraat in Antwerpen.

(foto Anker 18)