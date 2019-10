Mondjesmaat krijgt u vanaf vandaag de meer dan 1.800 verborgen kunstobjecten te zien van het Middelheimmuseum. Want het gesloten depot waar de kunstwerken werden bewaard is nu een collectiepaviljoen geworden. Er is hard gewerkt geweest aan het paviljoen om het open karakter van het museum te behouden. Daar worden nu 50 kunstwerken tentoongesteld. Volgend jaar pas krijgen we er meer te zien.