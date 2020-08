Gezondheid UZA bouwt nieuw corona-laboratorium "we verwachten nog een grote golf"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Het UZA is begonnen met de bouw van een nieuw laboratorium. In het lab wordt bepaald of iemand positief of negatief test op Covid-19. Het moet in oktober klaar zijn om meer mensen te kunnen testen. Die bijkomende capaciteit is nodig voor een tweede golf in het najaar, u hoort het goed, wat we nu meemaken is niet eens een tweede golf zeggen wetenschappers. Het is nog maar een voorsmaakje van wat ons mogelijk te wachten staat.