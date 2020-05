De kinderen en jongeren blijven in de kou staan. Dat is een algemene teneur die iedereen steeds sterker aanvoelt. Kinderen en jongeren mogen nog altijd niet met veel vrienden afspreken. En nu ook veel leerlingen niet meer naar school hoeven te gaan, kunnen ze vaak niets anders doen gewoon thuis te blijven of even te gaan wandelen of fietsen. En daar moet verandering in komeen, vinden zowel experts als de jongeren.