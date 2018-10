UZA heeft nog 56 mensen in behandeling voor gehoorschade aanslag Zaventem

De terroristische aanslag op de luchthaven van Zaventem blijft bij sommige slachtoffers nog altijd nazinderen.

In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen werden na de aanslag 56 mensen behandeld omdat ze gehoorverlies hadden of last van oorsuizen. Het UZA is gespecialiseerd in het behandelen van gehoorschade. Na de behandeling daar was er bij alle patiënten een verbetering voor het gehoor, maar 40 procent blijft toch zitten met permanente klachten als gehoorverlies of tinnitus. Zij kunnen hier last van blijven ondervinden in het dagelijkse leven