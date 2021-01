UZA houdt enkele bedden vrij voor buitenlandse covidpatiënten

In het UZA zijn voortaan ook buitenlandse covid-patiënten welkom. Het ziekenhuis in Edegem voorziet daarvoor twee bedden.

Op dit moment wordt daar nog geen gebruik van gemaakt. Het UZA is één van de vier ziekenhuizen in ons land die bedden ter beschikking stellen voor patiënten uit buurlanden. Ons land doet dat vooral om solidair te zijn, eerder mochten er immers ook Belgische patiënten naar Duitsland toen het te druk werd in de ziekenhuizen van Luik. Uiteraard krijgen onze eigen patiënten altijd voorrang. Als de zorg in ons land in het gedrang zou komen, is er geen plek voor buitenlandse patiënten.

(foto @ Belga)