UZA is eerste Magnet-ziekenhuis in Europa

Het UZA is het eerste ziekenhuis in Europa dat zich Magnet-erkend mag noemen. Magnet is wereldwijd de hoogste erkenning voor verpleegkundige zorg. Om een Magnet-erkenning te behalen, moet een ziekenhuis inzetten op een aantoonbare en continue verbetering van patient outcomes - zoals doorligwonden en valpreventie - , nieuwe kennis en innovatie en uitmuntende professionele praktijk. Magnet-erkend zijn betekent ook dat een ziekenhuis in staat is om verpleegkundigen aan te trekken en te behouden.

Verpleegkunde is nog steeds een knelpuntberoep. In september telde de VDAB 1261 openstaande vacatures voor verpleegkundigen in Vlaanderen. De uitstroom van babyboomers zal de komende jaren een bijkomende uitdaging vormen. Intussen blijven zowel de zorgvraag als de complexiteit van de zorgnoden in onze samenleving stijgen. Om die stijgende nood te ondervangen doet de overheid systematisch inspanningen om de aantrekkingskracht van zorgberoepen te vergroten (via o.m. de campagne www.ikgaervoor.be).

Ook het UZA investeert in de rol van de verpleegkundige binnen het ziekenhuis. “Magnet is een mindset: We zetten aanhoudend in op de ontwikkeling van onze verpleegkundigen tot sterke, autonome zorgverleners die bijdragen tot onze cultuur van continu verbeteren en vernieuwen binnen een vlakke hiërarchie. We moeten het mogelijk maken dat ze datadriven werken en volgens de laatste internationale wetenschappelijke inzichten. Het Magnet-programma biedt een organisatie en haar zorgverleners een onderbouwd kader om zorgprocessen, werktevredenheid én uitkomsten voor de patiënten te verbeteren”, aldus Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder UZA.