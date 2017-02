Alle medische gegevens centraal voor patiënt en zorgverlener

Het UZA start met de implementatie van een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Het gaat hiervoor een partnerschap aan met internationaal marktleider Cerner. Alle medische gegevens van de patiënt zullen steeds en overal voor elke betrokken zorgverlener en de patiënt beschikbaar zijn volgens de strengste normen van privacy en veiligheid. Een belangrijke stap in de realisatie van eHealth.

De gezondheidszorg ondergaat een ingrijpende transformatie aan een hoog tempo. De vergrijzing, de verschuiving van acute naar chronische zorg en de toenemende complexe zorg zetten zorginstellingen aan om efficiënter en tegelijk kwalitatiever te werken. Door te investeren in eHealth kan de zorgsector hierop inspelen. eHealth is de verzamelnaam voor technologische toepassingen om zorgprocessen binnen de gezondheidszorg elektronisch te ondersteunen. De overheid beschouwd eHealth terecht als prioriteit.

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen ondertekent vandaag een contract met Cerner, internationaal marktleider in geïntegreerde elektronische patiëntendossiers. Hiermee start het UZA met de implementatie van een hoogkwalitatief of high end EPD, de belangrijkste schakel in eHealth. Het EPD omvat gegevens zoals ziektegeschiedenis, diagnose, behandeling, medicatieschema’s, medische beeldvorming, laboratoriumresultaten, allergieën en andere relevante data over een patiënt. Het nieuwe EPD zal de meer dan 150 IT-toepassingen die vandaag binnen het UZA bestaan om die gegevens te verzamelen, vervangen door één centraal systeem. Alle informatie van alle betrokken zorgverleners zal nu in één omgeving beschikbaar zijn. Johnny Van der Straeten, CEO van het UZA: “De keuze voor een volledig geïntegreerd medisch dossier is vooral een keuze voor de digitale toekomst van het UZA.”

Patiënt eigenaar van zijn digitaal dossier

Het EPD biedt één veilig kanaal dat de communicatie tussen de patiënt, huisarts en het multidisciplinair team in een ziekenhuis kan stroomlijnen, versnellen en structureren. Het EPD dat het UZA samen met Cerner zal realiseren, vertrekt vanuit het principe dat de patiënt eigenaar is van zijn of haar digitaal dossier. De patiënt geeft instemming om het dossier open te stellen voor de eerstelijnszorg en verwijzers uit andere ziekenhuizen.

Vervolgens kunnen de verwijzers en het thuiszorgteam het dossier - dat realtime gegevens toont - ten alle tijden raadplegen. De verwijzer zal niet alleen verslagen kunnen raadplegen, maar zal zelf ook relevante informatie via een volledig beveiligde manier kunnen toevoegen. Om dit te kunnen realiseren, zullen huisartsen ook actief betrokken worden bij de ontwikkeling.

Het ziekenhuis komt naar de patiënt

Het UZA zet via innovatieve projecten al geruime tijd sterk in op monitoring op afstand. Het EPD zal het UZA toelaten nog verder te pionieren in die digitale mogelijkheden om zorg ver buiten het ziekenhuis te laten beginnen. De patiënt zal zijn dossier zelf kunnen beheren via een intuïtieve digitale omgeving, die ook mobiel raadpleegbaar zal zijn. Medisch directeur Guy Hans: “De interactie tussen patiënt en arts zal heel dynamisch worden. Steeds meer aandoeningen worden chronisch van karakter. Voor de continuïteit in de zorg van deze chronische patiënten - zoals onder meer oncologische en cardiologische patiënten – zal de opvolging van de patiënt thuis of op het werk alsmaar belangrijker worden. Gegevens over de toestand van de patiënt worden automatisch verzameld via telemonitoring en wearables. Die gegevens worden op een veilige manier onmiddellijk in het centrale dossier opgeslagen en geïnterpreteerd. Wijkt er een waarde opvallend af, dan krijgt de arts onmiddellijk een melding en kan die zo snel als nodig contact opnemen met de patiënt via telefoon of chat. Het ziekenhuis gaat hierdoor meer en meer naar de patiënt toe.”