De Universiteit Antwerpen is nog op zoek naar deelnemers voor een onderzoek naar polio. In 2017 zette de UA zelfs nog een echt containerdorp op poten, waar 30 vrijwilligers een maand lang verbleven. Een studie die zeer succesvol was en die de uitroeiing van polio wat dichterbij brengt. Maar volgende maand begint er dus een nieuw onderzoek naar een verbeterd inspuitbaar poliovaccin. En daarvoor zoekt de unief Belgen die geboren zijn tussen eind 2000 en 2002 en mensen tussen 18 en 45 die hun basisvaccinaties in Nederland kregen.