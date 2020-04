Het ziet ernaar uit dat mondmaskers het nieuwe normaal zullen worden. Dokter Luc Beacourt, het modehuis An Demeulemeester en vastgoedmakelaar Miguel Van Hoof hebben nu de handen in elkaar geslagen en samen een mondmasker ontwikkeld. De maskers zijn te koop via de website back-to-work.be. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven die hun medewerkers van maskers willen voorzien.