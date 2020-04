UZA sluit een van vier gewone COVID-afdelingen wegens dalend aantal opnames

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) gaat een van zijn vier 'gewone' COVID-afdelingen sluiten omdat het aantal ziekenhuisopnames van COVID-patiënten terugloopt en er ook steeds meer uitstroom is. Dat zegt medisch directeur Guy Hans.

De capaciteit op intensieve zorgen wordt wel nog volop benut, omdat daar de uitstroom trager verloopt. Als het aantal COVID-patiënten blijft teruglopen, overweegt het UZA om volgende week ook een tweede afdeling te sluiten. 'Maar we volgen de situatie van dag tot dag op', zegt Hans. 'Vandaag is er bijvoorbeeld wel weer een groter aantal mensen met vermoedelijke coronasymptomen naar de spoedafdeling gekomen, meestal na doorverwijzing door een huisarts of triagepost. Dat moeten we de komende dagen in de gaten houden.'

Onder het personeel is de besmettingsgraad volgens Hans erg laag. 'Het is zelfs al tien dagen geleden dat er nog een medewerker positief heeft getest', zegt hij. 'Het gebruik van het beschermingsmateriaal is goed ingeburgerd geraakt en dat blijkt te werken.' Het UZA zet overigens volop in op desinfectering van beschermingsmateriaal, vooral van schorten.

Ook verschillende woonzorgcentra laten via het Rode Kruis hun schorten aan het UZA bezorgen om ze daar te laten desinfecteren voor hergebruik. Intussen komen wel steeds meer mensen met ernstige niet-COVID-aandoeningen op de spoedafdeling terecht. 'Vaak gaat het om mensen die lang gewacht hebben om naar het ziekenhuis te komen, tot ze bijvoorbeeld de pijn echt niet meer konden verdragen', zegt Hans. 'Vanuit verschillende andere afdelingen krijg ik ook signalen dat na een periode van veel minder raadplegingen nu meer mensen met ernstige symptomen komen aankloppen.'