Het is koud buiten, heel koud bij momenten. Het tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Deurne doet daarom een oproep aan alle Antwerpenaren om winterkledij te bezorgen. Het opvangcentrum in Deurne is sinds 20 juni open. Er wonen zo'n 150 mensen, waarvan de helft kinderen. Het zijn vooral die kinderen die handschoenen, sjaals en mutsen goed kunnen gebruiken. De meeste bewoners komen uit warme landen en zijn dus helemaal niet voorzien op ons koude weer. Om die reden doet Fedasil nu een oproep. Wie winterkledij over heeft kan die elke dag binnenbrengen in de Ergo De Waellaan 32 in Deurne.