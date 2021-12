Een pand op de Bisschoppenhoflaan in Deurne, waar prostitutie werd bedreven, moet van Antwerps burgemeester Bart De Wever een maand lang sluiten. Ook de seksclub Play Bunnies in Ekeren wordt verplicht twee maanden gesloten. Het is al de tweede keer dat het bordeel in de Molenaarstraat een tijd moet sluiten. De politie heeft in de seksclub ernstige aanwijzingen van mensenhandel vastgesteld. Sekswerkers werken en slapen in de afwerkkamers van de uitbating. De uitbaatster heeft dus duidelijk controle over hen. De vrouwen kunnen geen Nederlands of Engels en moeten boven op de huur ook de helft van hun inkomsten afstaan aan de uitbaatster. Dat meldt het kabinet van de burgemeester.