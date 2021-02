VAB beleeft drukste dag in twee jaar tijd

Bij de VAB alarmcentrale kregen ze vanmorgen meer dan dubbel zoveel oproepen dan op een doorsnee dinsdagochtend. VAB heeft het over de drukste dag in twee jaar tijd.

Veel mensen hebben gisteren hun verplaatsingen nog uitgesteld, maar willen vandaag toch de weg op. Vooral in de regio’s Antwerpen en Limburg is het opvallend druk. De meeste problemen doen zich thuis voor, 6 op de 10 pechgevallen zijn startproblemen. VAB zegt toch verrast te zijn door deze winterpiek, want thuiswerk is in deze coronatijden nog altijd de norm. De mobiliteitsorganisatie zet nu extra personeel in op de alarmcentrale en voorziet ook meer wegenwachters die kunnen inspringen indien nodig.