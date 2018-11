VAB vraagt fietspendelbussen en meer treinverbindingen als minderhindermaatregelen

Mobiliteitsorganisatie VAB is bezorgd over de hinder die de vanaf volgend jaar geplande werken aan de Oosterweelverbinding met zich zullen meebrengen. Het pleit daarom voor bijkomende milderende maatregelen zoals fietspendelbussen tussen de twee Scheldeoevers, meer treinverbindingen met het Waasland en het gebruiken van de slimme kilometerheffing om vrachtverkeer vooral 's nachts te laten rijden.

Een betere fietsverbinding tussen de twee Scheldeoevers is volgens VAB nodig omdat de capaciteit van de lift in de fietserstunnel beperkt is en in 2019 werken starten aan de liften van de voetgangerstunnel. Het huidige stadsbestuur wil een fietsbrug over de Schelde bouwen, maar dat zal te laat zijn voor de Oosterweelwerken. Fietspendelbussen die prioritair door de Waaslandtunnel mogen rijden, kunnen volgens VAB wél snel meer pendelaars op de fiets krijgen. Voor wie wat verder woont, ziet VAB nog potentieel in een hogere frequentie van het treinverkeer van en naar het Waasland.

Ook de werknemers van de haven zouden meer opties hebben met een betere treinbediening. Tijdens de werken zou er 20 procent minder verkeer moeten zijn in de spits om de hinder beperkt te kunnen houden. Dat cijfer valt niet alleen bij woon-werkverkeer te halen, meent VAB. "Ook het vrachtverkeer moet geoptimaliseerd worden en zoveel mogelijk tijdens de daluren (nacht) gebeuren", klinkt het. Volgens VAB bekom je dat het best door op de gehele Antwerpse ring een slimme kilometerheffing in te voeren.

Bedrijven kunnen volgens VAB ook zelf meer aan de slag om werknemers te stimuleren alternatieve vervoersmiddelen te nemen, te carpoolen of thuis of glijdend te werken. De mobiliteitsorganisatie zegt tot slot wel tevreden te zijn over de beslissing om linkse opritten en weefbewegingen voor de Kennedytunnel al tijdens de werken te laten verdwijnen om de doorstroming en veiligheid te verbeteren.

