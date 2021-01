Vaccinatiecentrum eerstelijnszone Noorderkempen in volle opbouw

Na de bekendmaking van de locatie van het vaccinatiecentrum voor de gemeentes Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel, ging de eerstelijnszone (ELZ) Noorderkempen aan de slag om het centrum verder uit te bouwen. “Als eerstelijnszone coördineren we het vaccinatiecentrum, maar we worden daar enthousiast in ondersteund door medewerkers van de verschillende gemeentes”, vertelt Cindy De Roeve, voorzitter van ELZ Noorderkempen.

De loods op het militair vliegveld van Brasschaat is intussen volledig omheind én dus afgescheiden van de militaire basis. Voor de komende periode wordt die locatie dé plek waar zo’n 75 .000 inwoners zich zullen kunnen laten vaccineren.

“Van zodra de locatie duidelijk was, startten we verschillende werkgroepen op om het centrum zo snel mogelijk operationeel te maken. Het plan voor de inrichting is klaar, vandaag testen we die opstelling een eerste keer uit. Daaruit leren we wat er eventueel nog anders kan of moet. Als die aanpassingen zijn gebeurd, kan de echte opbouw vanaf woensdag starten”, zegt De Roeve.

“Naast deze locatie inrichten, werken we volop aan een signalisatieplan voor zowel de openbare weg als voor het terrein zelf. Een medisch team werkt de vaccinaties zelf verder uit. Intussen meldden zich al zo’n 1 . 000 vrijwilligers aan om te komen helpen, wat geweldig is. Tussen die vrijwilligers zitten bv. ook een 50-tal artsen”, gaat Cindy De Roeve verder. “De komende periode contacteren we al die mensen en brengen we in kaart waarbij ze kunnen helpen en wanneer. Da’s een hele klus. Dus als je je hebt opgegeven: even geduld, maar je hoort zeker van ons.”

“Voor je als inwoner uitgenodigd wordt, informeren we alle inwoners van de eerstelijnszone nog uitgebreid over de bereikbaarheid en mobiliteit, hoe de vaccinatie in zijn werk gaat en waar je terecht kan met je vragen. Op die manier hopen we alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.”

Het vaccinatiecentrum moet klaar zijn tegen half februari. Vanaf dan kan er gevaccineerd worden. Die vaccinaties volgen de strategie zoals die nationaal is bepaald. Alle info daarover vind je op www.laatjevaccineren.be.