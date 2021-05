Vaccinatiecentrum Spoor Oost breidt uit: verdubbeling in aantocht

De familie, vrienden en collega’s van Geert Haest organiseerden een indrukwekkende rouwstoet van Kapellen naar Wuustwezel. De schrijnwerker is op 45-jarige leeftijd om het leven gekomen. Hij stierf op 25 april na een val tijdens een fietstocht met zijn dochter. In 2002 startte Geert een eigen schrijnwerkersbedrijf. Door de jaren heen groeide de schrijnwerkerij uit tot een bloeiende zaak met een uitgebreid machinepark gesitueerd op het industrieterrein De Bosduin in Kapellen. Geert was ook ondervoorzitter van VASPA (Koninklijke Vereniging Aannemers-Schrijnwerkers Provincie Antwerpen), een beroepsvereniging van en voor zelfstandige schrijnwerkers. Volgend jaar zou hij voorzitter worden. “Samen afscheid nemen van Geert, is gezien de huidige corona-omstandigheden, niet mogelijk”, zegt collega-schrijnwerker Marcel De Bie. “Toch wilden we met iedereen die hem kende een mooi eerbetoon geven. In samenwerking met KMO-zone Bosduin heeft VASPA vandaag, op de dag van zijn uitvaart, een autocolonne georganiseerd. Onder politiebegeleiding hebben we een rouwstoet gereden van zijn schrijnwerkersbedrijf in industriepark Bosduin naar de kerk van Wuustwezel en zijn laatste rustplaats.”