De vijf spoeddiensten van de Antwerpse ziekenhuisgroepen ZNA en GZA gaan coronapatiënten opvolgen in hun thuisomgeving. Dat kan dankzij de app CovidCare @ Home. Daarmee kunnen patiënten enkele keren per dag belangrijke waarden doorgeven, zoals hun temperatuur en de hoeveelheid zuurstof in het bloed. Een spoedarts houdt de waarden in het oog en kan ingrijpen als die slechter worden.