Vaccinatiecentrum Zora wil naar een permanente plek: "Want volgend najaar zullen we weer moeten prikken"

In Lint willen ze een permanent vaccinatiedorp inrichten, een vaste plek zeg maar, waar ze op heel lange termijn kunnen blijven. Het huidige vaccinatiecentrum in de AED-studio's moet alweer worden opgeschaald. Het gaat volgende week naar een verdubbeling van de vaccinatielijnen. En het vaccinatientrum zal alvast tot eind april open blijven. Maar verwacht dat er in het najaar van 2022 opnieuw prikken zullen moeten worden gegeven. Ze willen dus vooruit kijken en een permanent centrum neerpoten. Als het kan in de AED-studio's.