Vaccinatiedorp nog steeds niet op volle kracht

Het vaccinatiedorp in Borgerhout draait nog altijd lang niet op volle kracht. Deze week zullen er 2600 mensen een vaccin krijgen, terwijl het dorp klaar is om elke dag 5000 mensen te ontvangen. Maar er zijn onvoldoende vaccins en dat is frustrerend natuurlijk. Vandaag kregen 400 Antwerpse zorgverstrekkers hun eerste prik, maar het zal dus nog een hele tijd duren voor ze allemaal gevaccineerd zijn.