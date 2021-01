Vaccinatiedorp Spoor Oost zoekt honderden vrijwilligers

Mensen die als vrijwilliger willen werken in het vaccinatiedorp aan Spoor Oost, kunnen zich vanaf nu registreren op www.antwerpenhelpt.be. Met deze website gaat VacCovid (de naam van het vaccinatiedorp) op zoek naar de honderden medewerkers die nodig zijn om de komende maanden honderdduizenden Antwerpenaren in te enten.

In de eerste stap registreren mensen zich, geven ze aan welke rollen hen interesseren en welke opleiding of relevante ervaring ze hebben. Uit deze inschrijvingen contacteert Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) gericht voldoende medewerkers per profiel. Elke medewerker krijgt tot slot een opleiding in het vaccinatiedorp. Eind januari wordt het vaccinatiedorp opgeleverd, begin februari starten de vaccinaties.

Fons Duchateau, voorzitter ZNA:“We merken steeds opnieuw hoeveel solidariteit er leeft in Antwerpen. Nog voor we deze oproep lanceerden, waren er zoveel spontane sollicitaties om van het vaccinatiedorp een succes te maken. Dat doet werkelijk deugd. Samen gaan we de strijd aan in de laatste rechte lijn tegen Covid-19. Ik dank iedereen alvast voor hun engagement.”

Werk voor zes profielen

VacCovid zoekt zes types medewerkers.

1. steward: bezoekers begeleiden, organisatie van de parking;

2. scriptor: mensen registreren in de computer;

3. medewerker die de vaccinaties voorbereidt (farmaceutisch assistent);

4. logistiek medewerker: vaccins leveren bij de vaccinatieboxen, materiaal ophalen en voorraadbeheer;

5. vaccinator: de arm ontsmetten en het vaccin toedienen;

6. arts: observatie na de inenting.

Ook voor de afname van pcr-tests in het testdorp blijven vrijwilligers welkom.

Administratieve, communicatieve, logistieke en medische profielen

Op www.antwerpenhelpt.be vinden mensen een korte toelichting over de taken en vereisten. Ze kunnen aangeven welke rollen hen interesseren, en welke opleiding of relevante ervaring ze hebben. Het vaccinatiedorp zoekt mensen met verschillende profielen: administratief, logistiek, communicatief en medisch.

Privacy en veiligheid staan voorop

De vrijwilligers zullen vertrouwelijk moeten omgaan met gevoelige informatie en privégegegevens. Alles gebeurt binnen het wettelijke kader.

Uiteraard staat ook veiligheid voorop. Het klaarmaken van de spuiten met het vaccin gebeurt onder toezicht van een apotheker, een arts of verpleegkundige volgt de vaccinaties op. Ook krijgen de vrijwilligers alle nodige veiligheidsmateriaal om hun werk te kunnen uitvoeren.

(bericht Stad Antwerpen - Foto © Belga)