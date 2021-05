"Vaccinatiegraad in ons land moet echt naar 90%"

Het aantal coronabesmettingen, hospitalisaties en overlijdens in ons land blijft verder afnemen. Dat blijkt vrijdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Op intensieve zorg liggen nu minder dan 750 patiënten, het laagste aantal sinds eind maart. Tussen 27 april en 3 mei hebben dagelijks zowat 2.970 mensen positief getest op het virus, dat is een daling met 10 procent in vergelijking met de voorgaande periode. In totaal telt ons land sinds de start van de pandemie al 1.007.264 coronabesmettingen. In diezelfde periode werden dagelijks 47.400 testen afgenomen, 6 procent meer dan een week voordien. De positiviteitsratio daalt verder naar 7,1 procent. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de situatie pas onder controle als de ratio zich onder de 5 bevindt. Het reproductiegetal bedraagt 0,88, wat betekent dat de epidemie aan kracht afneemt. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft gestaag dalen. In de week van 30 april tot 6 mei werden dagelijks 171,4 mensen gehospitaliseerd, een daling met 15 procent op weekbasis. In totaal liggen er nu 2.402 patiënten (-13 procent) in het ziekenhuis. Op intensieve zorg liggen nog 744 patiënten (-14 procent), dat is het laagste aantal sinds eind maart. Het totaal aantal COVID-overlijdens in België bedraagt 24.444. Tussen 27 april en 3 mei is het aantal overlijdens wel opnieuw afgenomen, naar 36,7 per dag (-6,5 procent op weekbasis).