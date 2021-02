'Vaccineer artsen, verpleegkundigen en eerstelijnszorg met Pfizer en Moderna'

'Vaccineer artsen, ziekenhuispersoneel en zorgmedewerkers in de eerste lijn met Pfizer en Moderna.' Dat is de boodschap die BVAS uitdraagt. 'Zorgverleners komen in contact met COVID-19 en lopen dus het grootste risico. Het is dan ook logisch dat ze het best werkzame vaccin krijgen', zegt Marc Moens, erevoorzitter van het artsensyndicaat BVAS.

De artsen erkennen dat het belangrijk is dat alle bevolkingsgroepen zo snel mogelijk gevaccineerd worden, maar ijveren er - in tegenstelling tot de algemene bevolking - toch voor dat zij mogen beslissen met welk type vaccin ze ingeënt zullen worden. 'Wij wensen dat de artsen, verpleegkundigen en eerstelijnszorg wel de keuze krijgen om Pfizer of Moderna te kiezen', aldus Moens.

Doeltreffendheid vaccins

De vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna halen allebei een doeltreffendheid tussen de 90 en 95 procent, terwijl de effectiviteit bij het vaccin van Oxford en AstraZeneca volgens de meest recente studies op 76 procent ligt. Dat cijfer stijgt volgens de fabrikanten naar 82,4 procent als er twaalf weken wordt gewacht voor het tweede spuitje. Het artsensyndicaat wil nu dus prioritair ingeënt worden met Pfizer of Moderna. 'Als er vaccins van Pfizer of Moderna beschikbaar zijn, moeten die prioritair naar zorgverleners gaan', aldus Moens die opmerkt dat gehandicapteninstellingen en psychiatrische ziekenhuizen momenteel reeds worden ingeënt met die twee entstoffen. Dit terwijl er in ziekenhuizen nog geen twintig procent van de zorgverleners is gevaccineerd.

