Nieuws Vaccineren gaat zo snel dat Antwerpenaren verrast zijn

13 vaccinaties per minuut. Dat is het tempo waarop Antwerpen op dit moment vaccineert. En dat is meteen te merken aan de leeftijden op Spoor Oost in Antwerpen. Het vaccinatiecentrum zit nu rond het geboortejaar 1974, maar ook jongere mensen komen al aan de beurt. Het is zaak om snel in te gaan op een uitnodiging, want lege plaatsen worden onmiddellijk ingevuld door de volgende en dus jongere stadsgenoot in lijn.