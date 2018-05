Als u een geboren verteller bent, heb ik goed nieuws, want u kan dat ook betaald gaan doen. In het Sprookjeshuis in het Rivierenhof worden al decennialang bijna dagelijks sprookjesvertellingen gehouden voor kinderen. Één van de vertellers houdt ermee op, en dus is er plek voor een nieuwe. Maar let op, fantasie alleen is niet genoeg.