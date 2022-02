Nieuws Vader en zoon samen voor Hof Van Assisen

Voor het Hof van Assisen is vanmorgen de jury samengesteld voor de moord op een jonge man in februari 2019 in de Brederodestraat. Zowel de vader als de zoon worden beschuldigd van moord, en moordpoging op twee andere mannen. Eén van hen was gewoon een voorbijganger die wilde bemiddelen.