Vader Nathalie Geijsbregts wacht uren tevergeefs op ontvoerder

Vanochtend heeft Eric Geijsbregts tevergeefs twee uur gewacht aan de gedenksteen van zijn dochter, in de hoop dat de ontvoerder zou komen opdagen.

Hij had via Facebook een oproep aan de ontvoerder gedaan om duidelijkheid te komen scheppen over het lot van Nathalie. Om half 6 vanochtend stond Geijsbregts te wachten in Leefdaal, waar zijn dochter verdween. Eric had er rekening mee gehouden, maar hoopt desondanks dat de dader toch iets menselijks in zich heeft en via een of ander (anoniem) kanaal laat weten wat er met zijn dochter gebeurd is.