Vader sloeg zoontje omdat hij te veel wc-papier gebruikte

Een 35-jarige man uit Berchem is vandaag voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen, omdat hij zijn zoontje van acht geslagen had. Reden? Het jongetje had volgens hem te veel wc-papier gebruikt.

Het openbaar ministerie vorderde een autonome probatiestraf van twee jaar, gekoppeld aan voorwaarden, zoals het volgen van een cursus agressiebeheersing en een contactverbod. De beklaagde had het slachtoffer op 26 mei van het toilet gesleurd en geslagen, omdat hij kwistig zou geweest zijn met het toiletpapier. Het jongetje werd in de douche gezet en moest daar wachten, terwijl de dertiger zijn riem ging halen. Nog voor hij het slachtoffer ermee kon slaan, kwam de politie ter plaatse. De stiefbroer was getuige geweest van het incident en had naar de noodcentrale gebeld.

Ook de moeder kreeg slaag

De moeder van de jongens, die een negental jaar met de beklaagde getrouwd is, verklaarde ook al door hem geslagen te zijn. Hij dreigde de kinderen mee naar Afrika te nemen, als ze iets zou ondernemen. De vrouw en het slachtoffer waren volgens het openbaar ministerie duidelijk bang voor de beklaagde. 'Hij minimaliseert de feiten door te beweren dat hij de jongen enkel een tik had gegeven, maar zijn handafdruk was duidelijk te zien op de rug van het slachtoffer', stelde de procureur.

Dader had onmiddellijk spijt

De beklaagde was door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden en moet nog altijd een contactverbod met het slachtoffer naleven. Zijn advocate erkende dat hij overdreven gereageerd had. 'Mijn cliënt stond door zijn job onder stress. Hij gaf zijn zoon twee harde slagen en had daar meteen spijt van. Het ging om een eenmalig incident. Hij is bereid om een cursus agressiebeheersing te volgen, maar een voortzetting van het contactverbod is overdreven.' De moeder vraagt namens zichzelf 815 euro schadevergoeding en namens haar zoontje 1.500 euro. Vonnis op 15 juli.