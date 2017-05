Vader veroordeeld omdat hij drankbonnen van festivals voor zijn zoon stal

Antonio D. uit Brasschaat is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel, omdat hij in de drukkerij waar hij werkte stroken met drank- en eetbonnen had gestolen die er gedrukt werden voor de festivals Laundry Day en Summerfestival.

Hij had de bonnen aan zijn minderjarige zoon gegeven, die ze op zijn beurt samen met een vriend had verkocht op de festivals. De zoon en die vriend waren vorig jaar op Laundry Day tegen de lamp gelopen. Ze hadden samen 1.174 drankbonnen op zak. Ze beweerden eerst nog dat ze ze gevonden hadden, maar gaven dan uiteindelijk toch toe dat ze de bonnen van Antonio D. hadden gekregen. Hij had ze op zijn beurt gestolen uit de drukkerij waar hij werkte. Het ging om minstens 700 drank- en eetbonnen voor Summerfestival en 4.550 voor Laundry Day, goed voor een totaalbedrag van 7.500 euro. Antonio D. betwistte de diefstal niet, maar wel dat het om zoveel bonnen ging. Zijn zoon stond niet mee terecht, omdat hij nog minderjarig was op het ogenblik van de feiten.

Naast een celstraf met uitstel werd Antonio ook veroordeeld tot het betalen van 4.945 euro schadevergoeding aan Laundry Day, 1.125 euro aan Summerfestival en één euro provisioneel aan de drukkerij. De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 1.299 euro verbeurd, het geld dat met de verkoop van de bonnen verdiend werd.