Vakbonden dreigen met staking bij maatwerkbedrijven

De vakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend voor de maatwerkbedrijven, de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen. Ze pikken het niet dat de regering de sector vrijdag heeft ingedeeld bij de cruciale bedrijven.

De activiteiten van de maatwerkbedrijven, die onder hun 32.000 werknemers een groot deel mensen met een beperking tellen, kunnen door die beslissing worden voortgezet. Dat is nu ook het geval als het niet mogelijk is om de maatregel van social distancing toe te passen. 'Dit besluit is onverantwoordelijk en gevaarlijk, gezien het duizenden werknemers in gevaar kan brengen, en dit terwijl het om mensen gaat wiens gezondheid vaak al kwetsbaar is en waarvan het vermogen om de risico's te begrijpen niet altijd aanwezig is', zeggen vakbonden ACV en ABVV in een persbericht. Volgens de bonden is maar een zeer beperkt deel van de activiteiten van de 133 maatwerkbedrijven essentieel. Het gaat dan bijvoorbeeld over de voedselverpakking of medische apparatuur. 'Maar dit is niet het geval voor het overgrote deel van de activiteiten. De regering moet absoluut rekening houden met die nuancering', luidt het.

