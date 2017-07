Vakbonden en De Lijn komen tot overeenkomst

De Lijn heeft met de vakbonden een akkoord bereikt over een loonsverhoging van in totaal 1 procent. Daarmee zijn stakingen nu van de baan.



Het personeel van De Lijn krijgt nu een volle procent loonsopslag. In januari en in november 2018 ontvangen ze telkens een halve procent meer op hun loonbriefje. Oorspronkelijk wou De Lijn een halve procent geven en een andere halve procent in de vorm van een bonus. Daarop legden de vakbonden het openbaar vervoer 4 dagen lam. "Dat heeft de ogen van de directie van De Lijn geopend", vertelde Rita Coeck van het ACOD vanochtend aan onze redactie. "de ongerustheid over werkzekerheid en verminderde koopkracht bij het personeel is erg groot", aldus de vakbondsvrouw. Maar met het akkoord van vandaag zijn de stakingen dus nu van de baan.

Daarnaast hebben de vakbonden zich onder het oog van de sociale bemiddelaar formeel geëngageerd om constructief te overleggen over een soepeler arbeidsorganisatie. Het akkoord wordt volgende week ter bekrachtiging voorgelegd aan de raad van bestuur van De Lijn.