Vakbonden en werkgevers vinden geen akkoord over zware beroepen

Vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd een akkoord te vinden over de zware beroepen in de privésector. Dat hebben de sociale partners bekendgemaakt.

Bonden en werkgevers proberen al maanden binnen de Nationale Arbeidsraad tot een vergelijk te komen over de zware beroepen binnen de privésector. Wie zo'n zwaar beroep uitoefent, zal vroeger met pensioen kunnen of aanspraak kunnen maken op een hoger pensioen. De gesprekken gaan over de criteria die zouden bepalen wie in aanmerking komt om vroeger met pensioen te kunnen. Maar woensdag werd binnen de Adviesraad een verdeeld advies gegeven.