Vakbonden pleiten voor meer toezichters op openbaar vervoer

Bus- en tramchauffeurs in de provincie Antwerpen zijn in 2016 vaker het slachtoffer van verschillende vormen van agressie tegenover het jaar daarvoor.



De voorlopige cijfers tonen zelfs aan dat twee derde van alle incidenten van De Lijn genorteerd worden in onze provincie. Een stijging van maar liefst 44 procent. Fysiek of verbale agressie, tegen chauffeurs of tussen reizigers onderling, vandalisme... Antwerpen heeft - wat bretreft die feiten - de twijfelachtige eer koploper te zijn in Vlaanderen. Vooral in de pre-metro is de stijging erg groot. Veel heeft te maken met de grotere alertheid van de reizigers na de aanslagen in Brussel. Dat maakt dat er dus ook meer meldingen binnenkomen. De vakbonden pleiten voor meer toezichters om zo het openbaar vervoer leefbaarder en aantrekkelijker te houden.