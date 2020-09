Vakbonden verwerpen voorstel rond versoepeling bezoekrecht in gevangenissen

De vakbonden hebben het voorstel van het Gevangeniswezen rond de versoepeling van het bezoekrecht in de gevangenissen negatief beoordeeld. Tegen de versoepeling werd eerder al een stakingsaanzegging ingediend, waardoor vanaf dinsdagochtend acties mogelijk zijn.

Vanaf deze week zou fysiek contact tussen gedetineerden en bezoekers weer worden toegestaan. De voorbije maanden golden er beperkingen wegens de coronapandemie. De vakbonden, die wijzen op de toenemende besmettingscijfers, reageerden erg ongerust op de versoepeling en dienden vorige week een stakingsaanzegging in.

Bij een overleg deze week stelde het Gevangeniswezen dan ook begeleidende maatregelen voor, zoals een quarantaineperiode van twee weken voor gevangenen die hebben kunnen gebruikmaken van een bezoek zonder toezicht. Maar het voorstel is door het gemeenschappelijk vakbondsfront verworpen, zegt Robby De Kaey van ACOD Justitie.

Hij verwijst naar de algemeen stijgende besmettingscijfers. "De corona-afdeling in Brugge is nu al voor 60 procent bezet, goed voor vijftien besmette gevangenen. We vrezen dat bij soepeler bezoekregels de bezettingsgraad snel zal overschreden zijn en er een bijkomende corona-afdeling in Vilvoorde zal moeten worden geopend, met alle gevolgen van dien voor ons Brussels personeel".

Het voorstel van de directie om een quarantaine van 14 dagen toe te passen na een bezoek zonder toezicht, is volgens hem ook niet haalbaar door een capaciteitsprobleem. "Het zou gaan om 28 gevangenen per week", aldus De Kaey.

De vakbonden dringen nogmaals aan op een specifiek advies van de Nationale Veiligheidsraad over de bezoekregeling in gevangenissen. Men hoopt nu op een reactie van het Gevangeniswezen, terwijl de stakingsaanzegging loopt.

(Bron: Belga)