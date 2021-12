Op de Noorderlaan in Antwerpen was er vanochtend ernstige verkeershinder. Aan het kruispunt met Luithagen botsten twee vrachtwagens rond half acht ’s ochtends. Een van de chauffeurs raakte gekneld in z’n cabine en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Het verkeer dat vanuit Luithagen kwam, kon niet meer richting de Noorderlaan rijden en werd omgeleid. Ook een afrit van de A12 was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.