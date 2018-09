Vakbonden winnen rechtszaak over staking bij Case New Holland

De staking vorig jaar bij metaalbedrijf Case New Holland in Antwerpen had niet verboden mogen worden. Dat heeft het Antwerpse hof van beroep op 17 september beslist. De vakbonden ACV-CSC METEA en ABVV-Metaal spreken in een persbericht van "een belangrijke opsteker voor de vakbonden en voor alle werknemers”.

Op 20 maart 2017 brak er op de dienst logistiek bij Case New Holland een staking uit. De werkdruk was te hoog en de noodzakelijke ergonomische maatregelen ontbraken. Zo waren er bijvoorbeeld geen karretjes om zware paletten mee te verplaatsen. De directie wilde wel op de eisen van de werknemers ingaan, maar weigerde de twee stakingsuren te betalen. De arbeiders vonden dat onaanvaardbaar. De staking breidde vervolgens uit naar nagenoeg het hele bedrijf.

De directie van Case New Holland trok daarop naar de rechtbank en bekwam via een eenzijdig verzoekschrift dat er dwangsommen zouden opgelegd worden als werkwilligen werden tegengehouden. De vakbonden meenden dat het om een “geënsceneerde situatie met zogezegde werkwilligen” ging.

Door de uitspraak van de rechtbank werd elke sociale actie volgens de vakbonden zo goed als onmogelijk gemaakt. Ze tekenden verzet aan, maar vingen bot. Voor het hof van beroep haalden ze eerder deze maand wel hun slag thuis.

“Het hof stelt dat het stakingsrecht op een vreedzame wijze werd uitgeoefend en dat er geen geweld of bedreigingen werden geuit en dat het dus ging om een geoorloofde vorm van stakingsvrijheid. Deze uitspraak bevestigt nogmaals dat het stakingsrecht een fundamenteel recht is dat slechts uitzonderlijk kan worden beperkt”, zeggen de vakbonden in het persbericht.

(Bron : Belga)