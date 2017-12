Vakbondsactie verstoort dienstverlening

De betoging van de drie vakbonden tegen de federale pensioenplannen veroorzaakt ook na de middag – nu de nieuwe shift begonnen is - hinder voor de dienstverlening van De Lijn in heel Vlaanderen. De hinder blijft het grootst voor de stadsnetten, zowel het bus- als tramverkeer ondervindt hinder. In de rand zijn er meer chauffeurs uitgereden, maar ook daar moeten reizigers rekening houden met ritten die wegvallen. In de streek blijven vooral de regio rond Gent, het Pajottenland en de Zuidrand rond Brussel ernstig verstoord.

In de provincie Antwerpen blijft er hinder voor de stads- en streeklijnen. In de stad Antwerpen is net als deze morgen maar 1 op 2 bussen uitgereden is. Bij de trams rijdt 6 op de 10. In de regio Turnhout is ruim de helft (60 %) van de chauffeurs deze namiddag uitgereden, in het Noorden van Antwerpen minder dan de helft (40 %). In de regio Mechelen rijdt ongeveer de helft van de chauffeurs.