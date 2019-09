Valerie Van Peel stopt als OCMW-voorzitter in Kapellen

N-VA-politica Valerie Van Peel legt haar politieke mandaten in Kapellen neer. Ze wil zich voortaan focussen op haar taken in het federaal parlement. Van Peel wordt als OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken opgevolgd door haar partijgenoot Luc Devriese.

Van Peel was zeven jaar lang schepen en OCMW-voorzitter in Kapellen. Ze zegt dat lokale werk niet langer gecombineerd te krijgen met haar kinderen en de nationale politiek. Van Peel werd verkozen tot ondervoorzitter van het parlement en is nog altijd in de running om er Patrick Dewael op te volgen, als de nieuwe federale regering gevormd is. Van Peel blijft wel in de gementeraad van Kapellen zetelen.