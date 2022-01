'Valse politiewagen' in beslag genomen

De politie was al even op zoek naar de bestuurder van een wagen die blauwe lichten in zijn zijspiegels had verwerkt. De bestuurder maakte hier gebruik van om zich uit te geven als anoniem politievoertuig en zo het verkeer te manipuleren. Donderdag kon de politie Oost met behulp van het ANPR-netwerk in en rond Antwerpen de wagen lokaliseren in de omgeving van de Singel. De Audi werd op bevel van de magistraat in beslag genomen. De bestuurder werd verhoord en zal zich moeten verantwoorden voor het aanmatigen van een ambt.