Van 11 jaar cel naar vrijspraak voor poging om villa op te blazen

Het Antwerpse hof van beroep vindt het niet bewezen dat aannemer Ramie M. uit Merksem komaf wilde maken met de eigenaars van een villa in Wuustwezel door hun gaskraan open te draaien om een ontploffing te veroorzaken. In eerste aanleg had hij elf jaar cel gekregen voor poging tot moord, maar in beroep werd hij vrijgesproken. Hij kreeg wel achttien maanden cel voor oplichting en mag vijf jaar geen vennootschap besturen.

In mei 2016 hadden de eigenaars van de villa hem 38.840 euro betaald om hun keuken en badkamer te renoveren. Toen hij maar niet aan de slag ging, kregen ze als excuus te horen dat hij op de levering van keukentoestellen en sanitair moest wachten. In augustus waren ze het beu en voerden ze de druk op. Op 6 augustus 2016 stuurde de beklaagde hen om 6 uur 's morgens een bericht dat de goederen geleverd waren. Toen ze twee uur later aan de villa arriveerden, bleek er helemaal niets geleverd, maar hing er wel een penetrante gasgeur. De gaskraan bleek open te staan. De dertiger werd vervolgd voor 'poging tot vernieling van een onroerend goed', maar de rechter in eerste aanleg volgde het standpunt van de eigenaars en herkwalificeerde de feiten naar 'poging tot moord'. 'Indien het pand ontploft zou zijn door het aansteken van licht of een sigaret, dan waren de gevolgen voor de burgerlijke partijen catastrofaal geweest. Beklaagde had dus duidelijk de intentie om zich van hen te ontdoen', klonk het toen in het vonnis.

Het hof van beroep was het daar niet mee eens. Zijn gsm-signaal werd op 6 augustus om 4.13 uur opgepikt door een zendmast in Brecht. Om 4.21 uur werd zijn gsm gecapteerd in Wuustwezel, maar om 4.22 uur bevond hij zich al in Schoten en wat later in Merksem. 'Dit concrete tijdverloop laat niet toe te besluiten dat hij de woning is binnengegaan om de gaskraan te openen', stelde het hof. Dat hij de eigenaars had opgelicht, vond het hof wel bewezen, want hij had het keuken- en badkamermateriaal niet eens besteld. Hij moet 42.520 euro aan schadevergoedingen betalen.

(foto : Pixabay)